Takside yorgan ve kilimlerin arasındaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Aşil' buldu - Haberler

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Takside yorgan ve kilimlerin arasındaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Aşil' buldu

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Takside yorgan ve kilimlerin arasındaki 15 kilo uyuşturucuyu 'Aşil' buldu

ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan takside narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, bagajdaki yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da, polisin takibiyle durdurulan takside narkotik köpeği 'Aşil' ile yapılan aramada, bagajdaki yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucudan haberi olmadığını savunan sürücü H.T. (29) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşındığı ihbarının ardından harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeki taksiyi takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. H.T.'nin indirildiği araçta narkotik köpeği 'Aşil' ile arama yapıldı. 'Aşil'in, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yorgan ve kilimlerin arasına gizlenen 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Narkotik Adana Güncel Haberler

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