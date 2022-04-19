TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ - Haberler

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TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan taksinin bagajında 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan taksinin bagajında 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine taksiyi durdurarak arama yaptı. Bagajda 2 poşet içinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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