TAKSİCİYİ ÖLDÜRESİYE DÖVÜP, GASBETTİLER

Antalya'da A.Ö. (17) ile ağabeyi Ş.Ö. (28), bindikleri taksinin sürücüsü Ömer Ucan'ı (49) darbettikten sonra gasbetti. Gasp anları ise taksi içerisindeki kameraya yansıdı.

Olay, 6 Eylül günü akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Ucan, borçlarını kapatmak için Düden Şelalesi yakınlarında bulunan taksi durağında 8 ay önce çalışmaya başladı. Olay günü durakta bulunduğu esnada Ş.Ö., taksi çağırdı. Belirtilen adrese giden Ucan'ın aracına binen Ş.Ö., Varsak bölgesine gideceğini istedi. Ş.Ö., taksi şoförü Ucan'ı farklı alanlara yönlendirirken, yol üzerinde bulunan jandarma ve polis kontrol noktalarını görünce de paniğe kapıldı. Ş.Ö., Ucan ile sözlü tartışmaya girdikten sonra ev adresini verip, aracı sürmesini istedi. Adrese gelrdiklerinde taksi ücretini isteyen Ömer Ucan'a Ş.Ö., 'Parayı evden alıp geleceğim' dedi. Bir süre sonra evden yanında A.Ö. ile birlikte çıkan Ş.Ö., kardeşiyle birlikte taksiye bindi. Ucan'a taksi ücreti 1550 TL'yi yolda vereceklerini söyleyen A.Ö. ile Ş.Ö., taksiyi ormanlık alana sürmesini istedi. Belirtilen adrese gelinmesinin ardından Ş.Ö. ile A.Ö., Ömer Ucan'a saldırmaya başladı. Üzerlerinde bıçak ve tabanca taşıyan ikili, Ucan'ı darbetmeye başladı.

'KOLUM KIRILDI' DİYE BAĞIRINCA KAÇTILAR

Yüzü kan içerisinde kalan ve 2 dişi kırılan Ömer Ucan, 'Kolum kırıldı' diye bağırınca Ş.Ö. ile A.Ö. taksiden inmeye çalıştı. İkilinin taksiden inmesiyle Ömer Ucan, aracı hareket ettirerek olay yerinden kaçmaya başladı. Ucan, yoldan geçenlerden ve taksi telsizinden yardım talep etti. Ucan, ihbarla bölgeye gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Ucan, 4 saatlik tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası yapılan çalışmalar sonrası şüphelilerden A.Ö. yakalanıp gözaltına alındı. A.Ö. ifadesinde, darbetmediklerini söyledi.

5 YERİNDE KIRIK

Ömer Ucan'ın dişinde, omzunda, kolunda ve parmağında kırıklar olduğu ortaya çıktı. Yüzünde de darp izleri olan Ömer Ucan, evinde istirahat ediyor. Çocuklarının ve eşinin yardımı olmadan hareket edemeyen Ucan, "Perde mağazamı kapattıktan sonra ufak tefek borçlarımdan dolayı eşi dostu mağdur etmemek için bu işe başladım. Olay günü sıra bana geldi. Yolcuyu aldım, baktım kılık kıyafeti düzgün, sıkıntısı da yoktu. Nereye gideceğimizi sordum o da bana 'Varsak bölgesine sür' dedi. O tarafa gelince tekrar nereye gideceğimizi sordum. O da 'Ormana sür' dedi. Oraya doğru sürdüm. Orada tekrar sorunca bana Döşemealtı'na doğru gitmemi söyledi. O esnada bana gözdağı vermeye başladı. Bana 'Aranmam var, çantamda emanet var' demeye başladı. Dediği yere yaklaşınca yine nereye gideceğimizi sordum. Beni sürekli oyalayıp durdu. Burdur yoluna soktu, kontrol noktasını görünce de oradan Organize Sanayi Bölgesi'nin iç kısımlarına girmemi istedi. Yanlış gittiğimizi söylememe rağmen 'Sür sen' dedi. Beni ıssız yerlere götürmeye çalıştı. Oraya girince jandarmanın aracını gördü ve 'Çabuk buradan kaçalım' dedi. Sonrasında bankamatiğe uğradı. Ben de paramı verecek sandım. Tekrar araca binmemi ve evine doğru gitmemi istedi. Evin önüne geldik ve o evin içerisine gitti" diye konuştu. EVDEN İKİ KİŞİ ÇIKTILAR

Bir süre sonra evden iki kişi çıktıklarını dile getiren Ömer Ucan, "Bana paramı getireceğini söyleyerek eve gitti. Ben de arkasından inip eve gidip gitmediğine baktım. 20 dakika sonra iki kişi geldiler. Birinin belinde silah vardı. Bana silahını gösterip duruyordu. Birinde de bıçak vardı. Arabaya zorla binmemi söylediler. Ben mecburen binmek zorunda kaldım. Beni 2 kilometre ileride ormanlık alana zorla götürdüler. Orada telefonumu aldılar ve boğuştuk. Ben elimi kaldırdığım esnada arkada oturan kişi elimi tutarak burktu. Ben de o esnada 'Kolum kırıldı' diye bağırdım. Arkada oturan kişi ellerimi tutarken, diğeri de yüzümü yumrukladı. Sağ ayağımla kornaya bastım ancak kimse sesimi duymadı. O sırada arabadaki bıçağa elimi atmaya çalıştım. Onu fark edince biri onu almaya çalışmak için kapıyı açtı. Ben de elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Biri de parmağını gözümün içine soktu. Kırılan dişlerimden birini de yuttum. Bıçağı bırakmamaya çalıştım. Silahlı kişinin silahı düştü. Ben de o esnada arabanın kontağını çevirerek çalıştırdım ve kaçmaya başladım" diye konuştu.

'AMBULANS GELİNCE BAYILMIŞIM'

1.5 kilometre gittikten sonra vatandaşlardan yardım istediğine dikkati çeken Ucan, "Yolda kornaya bastım ancak kimse durmadı. Bir motosikletli vardı ondan yardım istedim, bana yardım etti. 'Başım dönüyor polis çağırır mısınız' dedim. Hemen polisi aradılar. Ben de öncesinde arkadaşlarıma telsizden söylemiştim. Onlar da sağ olsunlar hemen geldiler. Gözümü açtığımda hastanedeydim. 5 yerimde kırık var. İç kanamam var. Ayağa kalkınca da başım dönüyor. Bana bu olayı yaşatanlardan birinin 4 sabıkası, diğerinin ise 15 yıl aranması var. Ben bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Olayın yaşandığı anlar ise taksi içerisindeki araç kamerasına yansıdı. Taksici Ömer Ucan'ın Ş.Ö. ve A.Ö.'ye karşı kendisini korumaya çalıştığı, son olarak aracını sürerek kaçtığı görüntülere yanhsıdı. (DHA)