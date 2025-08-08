Taksiciye Yumruklu Saldırıdan 12 Bin TL Ceza

Ataşehir'de trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye, aracından inerek yumrukla saldıran taksici Y.A'ya (51), 12 bin 246 TL ceza yazıldı.

Olay, 4 Ağustos'ta Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü, trafikte tartıştığı motosikletli kuryeye hakaret ettikten sonra yumruk attı. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Plakadan kimlik bilgileri tespit edilen taksi şoförü Y.A. polis ekiplerince yakalandı.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Taksiciye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Taşıt yolu üzerinde yaya geçitlerinde duraksamak", "Trafik güvenliği ile ilgili kurallara uymamak', 'Saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 12 bin 246 lira ceza yazıldı.