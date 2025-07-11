Taksiciye Saldıran Kadın Yolcunun Anları Kamerada

Beyoğlu'nda kadın yolcunun, araçta sigara içtiği için kendisini uyardığı iddia edilen taksiciye saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, 34 TCK 29 plakalı taksinin sürücüsü Ö.K. ile kadın yolcu D.E. arasında tartışma çıktı.

Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından caddede devam eden tartışma sırasında taksiyi tekmeleyen D.E., sonra da Ö.K'ye sözlü hakarette bulunarak, tekme ve yumruk attı.

Kadın yolcunun saldırısı çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Taraflar, polis ekiplerince ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Taksi sürücüsü Ö.K'nin polis merkezinde verdiği ifadede, araçta sigara içtiği için uyardığı kadın yolcunun taksiye tekme attığını, kendisine sözlü hakarette ve filli saldırıda bulunduğunu belirterek, şikayetçi olduğu öğrenildi.

Bu arada, yolcunun taksi sürücüsüne saldırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.