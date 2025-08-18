Taksiciye Kılıçla Saldıran Şahıs Yakalandı

Taksiciye Kılıçla Saldıran Şahıs Yakalandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde taksi durağındaki görevliye kılıçla saldıran G.K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı taksi görevlisi hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde taksi durağındaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırıp yaralayan G.K., polis ekiplerince yakalandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Mutlu Mahallesi İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre; G.K., durağı arayarak evine taksi istedi. Bir süre sonra adrese giden taksici, G.K.'nin elinde kılıç görünce geri döndü. Bunun üzerine saat 07.30 sıralarında durağa gelen G.K., buradaki görevli C.Ö.'ye kılıçla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elinden ve kolundan yaralanan C.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Şüpheli G.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' başta olmak üzere 6 farklı suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

