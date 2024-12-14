Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Hakan Fidan, Suriye'nin geleceğinin konuşulduğu toplantıda
Suriye'nin geleceği bu toplantıda konuşuluyor
CHP'li vekilden Meclis'te tabutlu eylem: Bu kadar korkacağınızı tahmin etmedim
CHP'li vekilin elindekini gören Bozdağ, hemen müdahale etti

Taksiciye Bıçakla Saldıran Şüpheli Tutuklandı

Taksiciye Bıçakla Saldıran Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde taksi şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan E.Ü. (18) tutuklandı. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ü., hızla adliyeye sevk edilerek tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan şüpheli, tutuklandı.

Taksi sürücüsü Hakan Paktan'ın bıçakla yaralanmasıyla ilgili dün gözaltına alınan E.Ü'nün (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.Ü. tutuklandı.

E.Ü'nün ifadesinde, madde bağımlılığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğünü, olay günü psikolojisinin iyi olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Üzerinde para olmamasına rağmen amcasının evine gitmek için taksiye bindiğini anlatan E.Ü'nün, cebinde sakladığı bıçağı ücreti ödememek ve taksiciyi korkutmak için kullandığını, şoförü öldürme, yaralama ya da gasbetme amacının olmadığını savunduğu belirtildi.

Yeniden gözaltına alınmıştı

Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 29 Kasım'da bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan E.Ü. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin kendilerine ulaştırılmasının ardından şüpheli hakkında dün yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
img

MicroStrategy Nasdaq endeksine dahil oluyor
img

Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
img

Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı
Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer

Son Dakika Haberleri

Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.