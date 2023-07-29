İstanbul'da taksici ile yabancı uyruklu bir kadın arasında çıkan ücret tartışması sokak ortasında büyük bir olaya dönüştü. Kadın, çığlık atarak yere uzandı ve polis çağırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksicinin yabancı uyruklu müşteri ile sınavı kamerada... Yere uzandı, çığlık atarak sokağı inletti

İSTANBUL - İstanbul'da iddiaya göre taksici ile aralarında ücret tartışması çıkan yabancı uyruklu kadın, sokak ortasında yere uzanıp çığlık atarak sokağı inletti. Olayla ilgili sokağa polis ekipleri gelirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre başka bir konumdan taksiye binerek sokağa gelen yabancı uyruklu kadın ile sürücü arasında ücret tartışması çıktı. Kadın, tartışma sırasında araçtan inip sokak ortasında yürüyerek "Polis" diye bağırmaya başladı. Taksici, şahsı susturmaya ve gitmesine engel olmaya çalışırken kadın bu kez de yere uzanarak çığlık atmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksici, yerdeki kadını kaldırarak polis ekiplerinin yanına götürdü. Ekipler konu ile ilgili işlem yaparken yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.