TAKSİCİNİN İTFAİYECELERDEN GARİP İSTEĞİ

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde bir taksici, yangına müdahale sırasında yolu kapattıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye aracının çekilerek yolun açılmasını isteyen taksici ile itfaiye ekipleri arasında tartışma çıktı. Bir itfaiye erinin, "Ağabey yangın var yangın, hortum isterlerse ne yapacağız" cevabını verdiği taksici, bir süre daha itfaiyecilerle tartıştı. Polisler tarafından sakinleştirirken taksici, söylene söylene aracının başına gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-taksici ve itfaiye erinin tartışması