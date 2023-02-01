TAKSİCİNİN İTFAİYECELERDEN GARİP İSTEĞİ
Güncel Haberler
BEŞİKTAŞ'ta taksici, yolu kapattıkları gerekçesiyle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde bir taksici, yangına müdahale sırasında yolu kapattıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye aracının çekilerek yolun açılmasını isteyen taksici ile itfaiye ekipleri arasında tartışma çıktı. Bir itfaiye erinin, "Ağabey yangın var yangın, hortum isterlerse ne yapacağız" cevabını verdiği taksici, bir süre daha itfaiyecilerle tartıştı. Polisler tarafından sakinleştirirken taksici, söylene söylene aracının başına gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:---------Cep telefonu kamerası
-taksici ve itfaiye erinin tartışması
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel