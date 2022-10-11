TAKSİCİNİN DARBETTİĞİ AZERİ BAGİEVA YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

-2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / - BEYOĞLU'nda Azerbaycanlı sanatçı Nergiz Bagieva, arabasına çarpan taksi şoförü tarafından darbedildi. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu. Bagieva, "Normal bir insan böyle bir şey yapamaz. Şikayetçi oldum. Darp raporu da aldım. 2 gün geçti ama hala kemiklerim sızlıyor." dedi.

Sanatçı Nergiz Bagieva, 9 Ekim Pazar gecesi programı sonrası evine dönerken, Gümüşsuyu Gazhane Bostanı Sokak'ta bir taksi aracına çarptı. Taksi şoförü durmadan yoluna devam edince, Bagieva kornaya basarak durması için uyardı. Sinirle taksiden inen şoför, Bagieva'ya hakaret ederek darbetmeye başladı. Dudağı patlayan ve burnunda çatlak oluşan Bagieva, saldırının şokunu atlattıktan sonra, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptı. Darp raporu alarak polis merkezine giden Bagieva, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

"NORMAL BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEY YAPAMAZ"

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