Taksicinin başından vurulmuş cesedi bulundu; cinayet şüphesiyle 1 gözaltı

ADANA'da taksici Servet Tarhan'ın (63), başından tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Tarhan'ı parasını gasbedip, öldürdüğü iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, önceki gün Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçenler, sulama kanalında ceset olduğunu görünce polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, sulama kanalından cansız bedeni çıkarıp, inceleme başlattı. Başından tabancayla vurulduğu belirlenen kişinin, taksici Tarhan olduğu tespit edildi. Tarhan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bölgede yapılan araştırma sonucu Servet Tarhan'ın parasını gasbedip, öldürdüğü iddiasıyla 1 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.