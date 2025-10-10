Taksicinin Aracında Dünyaya Gelen Bebek

Adanalı taksici Samet Aygün, aracında sağlıklı şekilde doğan bebekle bir araya geldi.

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Azhar Ahbar'ın 3 Ekim'de doğum sancısı tuttu.

Sancılarının artması üzerine eşi, bölgedeki taksi durağını arayarak araç çağırdı.

Duraktan yönlendirilen taksici Samet Aygün (30), hamile kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Yolculuk sırasında sancıları şiddetlenen anne, hastaneye ulaşamadan bebeğini takside dünyaya getirdi.

Bebeğin göbek kordonu, hastane önüne ulaşıldığında sağlık ekiplerince araçta kesildi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından bir süre gözetim altında tutulan anne ile Bilal ismi verilen bebek daha sonra taburcu edildi.

Taksici Aygün, aracında dünyaya gelen Bilal bebek ve ailesini ziyaret etti.

"Doğum anında bebeğim için çok korktum"

Anne Azhar Ahbar, AA muhabirine, 4'üncü evladını kısa süre önce kucağına aldığını söyledi.

Sancılarının bir anda artmasıyla hastaneye yetişemeden bebeğini takside dünyaya getirdiğini anlatan Ahbar, o anlarda çok korktuğunu belirtti.

Ahbar, takside yaşadığı o anları unutamadığını ifade ederek, "Doğum anında bebeğim için çok korktum. Taksiciye teşekkür ederim. Bebeğim dünyaya geldiği için çok mutluyum." dedi.

Baba Muhammed Ahbar da doğum anında yaşadığı heyecanı unutamayacağını belirtti.

Taksiye bindiklerinden kısa süre sonra doğumun gerçekleştiğini anlatan Ahbar, şöyle konuştu:

"Ben iş yerindeyken eşim beni arayıp durumu anlattı. Hemen taksiciyi aradım ve birlikte eve gittik. Evden henüz 100-150 metre uzaklaşmıştık ki bebek doğdu. Taksici bizi çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Hastaneye vardığımızda hemşireler hemen yardım etti. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Taksiciden Allah razı olsun. Bizden artık para almayacağı için mutlu olduk."

"Hem biz hem de aile çok mutluyuz"

Taksi şoförü Samet Aygün de meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

Doğumu aracında gerçekleşen Bilal bebeği sık sık ziyaret edeceğini ve bundan sonra da aileden taksi ücreti almayacağını belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Çok şükür hem bebek hem de annenin durumu iyi. Hem biz hem de aile çok mutluyuz. Maşallah, bebek gerçekten çok güzel. Yolda giderken babası, bebeğe 'Yesen' ismini koyacaklarını söylemişti. Ancak o telaşla karıştırmış, meğer bebeğin adı Bilal olacakmış. Bebeğe mutlu ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum."