Taksicilerden İBB yetkilileri hakkında suç duyurusu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul'da 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi uygulamasını iptal eden mahkeme kararının gereğini yapmadıkları gerekçesiyle İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi, idari mahkemesinin İBB'nin 750 minibüsün taksiye çevrilmesi kararının yürütmesinin durdurulması hükmünü hukuka uygun buldu.

Karara ilişkin İTEO'da düzenlenen basın toplantısında konuşan avukat Hülya Sürgülüoğlu, açtıkları davalar neticesinde haklılıklarını ispat ettiklerini, istinaf mahkemesinin kararını geçen ay İBB'ye ilettiklerini söyledi.

İBB'nin bir aylık süre sonunda mahkeme kararını uygulamak için harekete geçmediğini belirten Sürgülüoğlu, "Kararın uygulanmaması üzerine dün itibariyle savcılık nezdinde gerekli şikayetleri yaptık. Artık bu aşamadan sonra verilecek kararların takipçisi olacağız." dedi.

Sürgülüoğlu, piyasada şu anda 750 taksinin yasal olmayan şekilde dolaştığını vurgulayarak, bu kararın geri döndürülmesi gerektiğini kaydetti.

"İBB gerekli çalışmaları yapmak zorunda"

İTEO Başkan Vekili Veli Yurt da UKOME'nin 250 taksi dolmuş, 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi kararının minibüslerle ilgili kısmının iptalini yargıya taşıdıklarını hatırlatarak, idare mahkemesinin lehlerine karar verdiğini dile getirdi.

İBB'nin başvurusu üzerine istinaf mahkemesinin 13 Haziran'da dönüşüm kararını iptal ettiğini aktaran Yurt, "Bu karar sonrası İBB gerekli çalışmaları yapmak zorunda. Biz bu kararı hukuk adına alınmış doğru karar olarak görüyoruz. Sahadan bazı esnafların taksilerini satarak 2-3 minibüs alıp döndüklerini duyuyoruz. Bu haksız bir kazançtır. Biz uygulamayı taksicinin elinden alınan bir ekmek olarak biz görüyoruz. Bizim amacımız taksici esnafının hakkını korumaktı ve bu kararla da korumuş olduk." ifadelerini kullandı.

UKOME'nin aldığı karar sonrası 2 Kasım 2021 tarihinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programla kura yöntemiyle ticari taksi hak sahipleri belirlenmişti.