TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: ZAM YETERLİ OLMADI

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zammın ardından taksi açılış ücreti 9,80 lira, indi-bindi ücreti ise 28,00 lira oldu. 3 haftadır uygulamada olan tarife değişikliği ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu açıklamalarda bulundu. Aksu, yapılan zammın yeterli olmadığını, giderlere yapılan zam kadar gelirlerine de zam yapılmasını istediklerini belirtti. Yolcu ve şoför arasında yaşanan kavgalarla ilgili de konuşan Aksu, "Gelen şikayet sayısı neredeyse yüzde 1 bile değil. Biz odamıza da yetki verilsin istiyoruz. Taksimetre ücret tarifeleri, indi-bindi tarifesi iyileşirse, istediğimiz oranda zam yapılırsa yolcunun şikayeti de ortadan kalkar. Taksici de gitmemezlik yapmaz" ifadelerini kullandı.

"BİZE YETKİ VERİLSİN, BİR YOLCU BİLE TAKSİCİDEN ŞİKAYETÇİ OLAMAZ"

"YAPILAN ZAMLAR YETERLİ DEĞİL"

"ZAMLAR KISA MESAFE PROBLEMİNİ ÇÖZDÜ"

"YOLCU SAYISI YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞTÜ"

"ZAMLAR KISA MESAFE KAVGASINI ÇÖZDÜ, BİZE AĞIR YÜK GETİRDİ"

Taksici Ahmet Yılmaz da, "Yerli halk binmiyor, onlara çok ağır geliyor. Yabancı turist de bir günde en fazla 1 tane denk geliyor. Zam gelmeden önce çok daha iyiydi, zam geldikten sonra hem yerli vatandaş azaldı hem de araba sahipleri arabaya zam yaptı. Kısa mesafe kavgası çözülmüş durumda bence. Eskiden 30 liraya 5 kilometre gidiyorduk, öyle yazıyordu şimdi en yakın mesafe 30 lira. Bu zamlar sadece onu çözdü ama bize ağır bir yük getirdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel