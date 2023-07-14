Arnavutköy'de taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafların bitmek bilmeyen kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Taksiciler ile vatandaşlar birbirine girdi: Demir sopa, tekme ve yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de taksi şoförleri ile başka bir grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirine demir sopalar, tekme ve yumruklarla saldırdı. Tarafların bitmek bilmeyen kavgası cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre taksi şoförü ile başka bir araç şoförü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve vatandaşların gelmesiyle kavga giderek büyüdü. Birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla acımasızca saldıran grup dakikalarca kavga etti. Bitmek bilmeyen kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.