TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI AKSU: YÜZDE 100 ORANINDA ARTIŞ TALEBİMİZ OLDU

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Aksu zam talebiyle ilgili, 'Mesleğimizi sürdürebilirlik adına ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Ayın 27'sinde yapılacak UKOME toplantısında en az yüzde 100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. Toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar" dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na iletilen İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin 27 Temmuz'da gerçekleşecek UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. İTEO Başkanı Eyüp Aksu taksicilerin zam talebi hakkında konuştu. İstanbul'daki bazı taksiciler zam talebinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise taksi ücretlerinin mevcut haliyle yüksek olduğunu ifade etti.

'EN AZ YÜZDE 100 ORANINDA TAKSİMETRE ÜCRET TARİFELERİNE ARTIŞ TALEBİMİZ OLDU"

İTEO Başkanı Eyüp Aksu, 'Bu ayın 27'sinde UKOME toplantısı yapılacak. Taksimetre ücret tarifelerine en son 12. ayın 27'sinde 2022 yılında tarife değişikliği farkını almıştık. Yaklaşık 7 ay oldu. 7 ayda ülke genelinde giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde tarife değişiklikleri oldu, zamlar yapıldı. Biz de mesleğimizi sürdürebilirlik adına ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Ayın 27'sinde yapılacak UKOME toplantısında en az yüzde 100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. Komisyon değerlendirecek. İnşallah yüzde 100 oranında zam almış oluruz." dedi.

"TOPLU ULAŞIMDAN TAKSİMETRE ÜCRET TARİFESİ ÇOK AŞAĞIDA KALDI ÇOK UCUZUZ"

Aksu, 'Birincisi toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar. İkincisi araç fiyatı, yedek parçalar, işçilik ve demirbaş giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı. Bu da zaten verilerle ortada. Biz de bu mesleği devam ettirebilmemiz için giderlerimiz oranında zam talebinde bulunmamız lazım. Bulunduk da. İstanbul'daki vatandaşlarımız taksicilere esnaf odamızın hayata geçirdiği 'Taksim' aplikasyonunu uygulamayı kullanırlarsa taksi bulmakta da sıkıntı çekmezler. " ifadelerini kullandı. Toplu taşıma ücretleri ve taksi ücretlerini karşılaştıran Aksu, " Toplu ulaşıma yaklaşmadık. Toplu ulaşımdan taksimetre ücret tarifesi çok geride kaldı. Çok, çok ucuzuz. 3-4 kişi toplu taşımayı tercih etmiyor. Taksi ucuz olduğu için taksiyi tercih ediyorlar. Normalde de, yakın mesafe ve 2.5 kilometrelik yolculuklarda hep toplu taşımadan ucuz olduğumuz için taksiyi tercih ediyorlar." dedi.

"ŞU AN KURTARMIYOR"

Taksici Cihad Soylu, "Herşeye durmadan zam geliyor. Ev olarak yetişemiyoruz. Masraflar bayağı arttığı için yetişemiyoruz artık. Trafik var, ilerleyemiyorsun. Para kazanmaktan yana sıkıntımız var, trafik kaynaklı. Şu an gördüğünüz gibi müşteri bekliyoruz, bir sıkıntı yok şu anda taksi açısından. Şu an taksiye ihtiyaç yok yeterince var. Gördüğünüz gibi sırada bekliyoruz. Pazardan tutun tamirciye kadar zam, sigortalar zamlı. Şu an kurtarmıyor, düşük biraz. Ne yapalım, mecbur çalışıyoruz ekmek davası olduğu için." şeklinde konuştu.

"PARAN VARSA TAKSİYE BİNERSİN"

Taksici Recep Tomak, 'Zam istiyoruz neden istemeyelim' Bugün tamirci bile bir motoru 7 bin TL'ye yapıyor, 200 liralık yağlama işlemi 800 TL'ye çıktı. Bize de yazık, yevmiyeler arttı, mazot 27 TL oldu. Taksi lükstür, özeldir. Paran yoksa minibüs ve otobüs var. Lükstür bu, paran varsa taksiye binersin. Ben demiyorum ki vatandaş mağdur kalsın ama ne yapacaksınız?" ifadelerini kullandı.

"HAK ETMEDİKLERİ ÜCRETLER ALIYORLAR"

Taksi beklediğini belirten Yeşim Kabil, 'Taksi aradığımızda çok bekliyoruz, hele ki yağmurlu zamanlarda almıyorlar. Ücretlerine sıra gelince, hak etmedikleri ücretleri alıyorlar. Kusura bakmasınlar da, bu kadar zam olmaz. Kullanamıyoruz, toplu taşımayı tercih ediyoruz. Yine de yeri geliyor ekmek parasından, yemek parasından kısıp taksiye de binmek zorunda kalıyoruz." dedi. Otobüs bekleyen Bilal Aydın ise, 'İşime yürüyerek gidip geliyorum, genelde başka hiçbir yere gitmiyorum. İşime giderken otobüs tercih ediyorum. Taksi ücretleri yüksek, bir de müşteri seçiyorlar. Allah gözlerini duyursun" dedi.

UKOME'YE DİLEKÇE

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası tarafından UKOME'ye sunulan dilekçede ise, "27.12.2022 tarihinde yapılan son taksimetre zammından sonra geçen süre içerisinde demirbaş giderlerimiz olan yedek parça, işçilik, sosyal güvenlik prim artışları, araç sigorta kasko artışları, lastik, akü, madeni yağ gibi kalemlerde yüzde 100'ü geçen artışlardan dolayı esnafımız çok etkilenmiştir. En önemlisi gelirimiz ile belirli sürelerde yenilemek mecburiyetinde olduğumuz, hizmet sunduğumuz arabalarımızı araç fiyatlarının üç katına çıkmasından dolayı söz konusu gelirler ile yenilemek mümkün gözükmemektedir. Son ekonomik tablolar incelendiğinde hizmet veremeyecek şekilde durma noktasına geldik, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taşıma hizmeti verebilmemiz için en az %100 oranında taksimetre tarife artışının ilk yapılacak UKOME toplantısında gündeme alınması ve karara bağlanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz." ifadeleri yer aldı.