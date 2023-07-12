TAKSİCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI AKSU: YÜZDE 100 ORANINDA ARTIŞ TALEBİMİZ OLDU

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na sunulan taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Aksu zam talebiyle ilgili, "Mesleğimizi sürdürebilirlik adına ayrıca hizmet kalitemizin artması adına giderlerimiz oranında zam tarifesini İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden talep ettik. Ayın 27'sinde yapılacak UKOME toplantısında en az yüzde 100 oranında taksimetre ücret tarifelerine artış talebimiz oldu. Toplu taşımadan çok ucuz kaldık. İstanbul'da bütün vatandaşlar toplu taşımayı bıraktılar. Taksiyle ulaşımı tercih etmeye başladılar" dedi.<İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun imzasıyla İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı'na iletilen İstanbul'da taksi ücret tarifelerine yüzde 100 zam talebinin 27 Temmuz'da gerçekleşecek UKOME toplantısında görüşülmesi bekleniyor. İTEO Başkanı Eyüp Aksu taksicilerin zam talebi hakkında konuştu. İstanbul'daki bazı taksiciler zam talebinin gerçekleşmesi gerektiğini belirtirken bazı vatandaşlar ise taksi ücretlerinin mevcut haliyle yüksek olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel