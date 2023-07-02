Taksiciler en çok 'yol ve yolcu' seçtikleri için şikayet ediliyor

İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin "kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah" gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı.

İstanbul'da yaşayan çok sayıda kişinin, şehri ziyaret eden iş insanlarının, yerli ve yabancı turistlerin "kısa mesafe, trafik yoğunluğu, güzergah" gibi çeşitli nedenlerle bulamadıkları taksilere yönelik şikayetler verilere de yansıdı.

İstanbul'da hizmet veren 18 bin 773 takside 45 bin 786 kayıtlı şoför bulunuyor. Kentte taksicilere yönelik şikayetler İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 153 İhbar Hattı'na yapılıyor. İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUDES) incelenen başvurular sonucu hatalı bulunan taksicilere yaptırım uygulanıyor.

TUDES verilerine göre, taksi sürücüleriyle ilgili Ocak 2022'den bu yana yapılan şikayetlerin başında "yol ve yolcu beğenmeme" yer alıyor. "Trafik kuralı ihlali", "kaba davranış" ve "fazla ücret talep etme" gibi konular da en çok şikayet edilen hususlar arasında bulunuyor.

Bu yılın ilk altı ayında 33 bin 878 şikayet var

Bu yılın ilk 6 ayında taksilere ilişkin 33 bin 878 şikayet yapılırken, bunun 18 bin 79'unu "yol ve yolcu seçme" konusu oluşturdu. Bu yıl taksicilerle ilgili en çok şikayet de mayıs ve haziranda gerçekleşti.

Bu yıla ait şikayet rakamları şu şekilde: