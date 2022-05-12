TAKSİCİDEN YOLCUYA 'ALKOL' DAYAĞI İDDİASI

SANCAKTEPE'de, takside alkol almak istedikleri iddia edilen iki yolcu ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yolculardan Olcayto Okur'un iddiasına göre 5 taksici tarafından dövüldü. Hastanede tedavi edilen Okur'un şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici Ayhan Karakaya tutuklandı.

Olay, 6 Nisan günü saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Samandıra'da meydana geldi. İddiaya göre Olcayto Okur, İrfan Karakaya'nın kullandığı taksiye bindi. Bir süre gittikten sonra Okur, bir arkadaşlarını da yanlarını alacaklarını söyleyip taksiyi durdurdu. Taksiye binen arkadaşının elindeki siyah poşeti gören İrfan Karakaya, araçta alkol alamayacakları yönünde tepki gösterdi. Bunun üzerine taksici ile iki yolcusu arasında tartışma çıktı. Ardından Olcayto Okur ve arkadaşı taksiden inip, yoldan çevirdikleri başka taksiye bindi. Bindikleri taksinin şoförü de tesadüfen bir önceki taksicinin kardeşi Ayhan Karakaya çıktı. Ayhan Karakaya, ağabeyi için bir şeyler söylediğini duyduğu Olcayto Okur ve arkadaşıyla tartıştı. Başka taksicilerin de gelmesiyle arkadaşı kaçarken, Olcayto Okur feci dayak yedi. Okur'un iddiasına göre 5 taksicinin kendisine saldırdığını ve içinde 2 bin 500 lira olan cüzdanı çalındı. Hastanede tedavi edilen Okur'un şikayeti üzerine gözaltına alınan taksici Ayhan Karakaya tutuklandı.

TAKSİCİ KARDEŞİNİ 'ALKOL İÇMEK İSTEDİLER' DİYEREK SAVUNDU

DHA'ya konuşan taksici İrfan Karakaya, iki yolcunun araçta alkol almak istediklerini, kardeşi ve kendisinin buna izin vermediğini ve bunun üzerine kardeşi Ayhan Karakaya'ya saldırdıklarını öne sürdü.

ÖLDÜRMEK İÇİN KAFAMA VURDULAR

Olcayto Okur Sancaktepe'den Alaşehir'e dönmek için, taksi çağırdık. Bindik arkadaşın elinde de siyah poşet vardı. Siyah poşeti taksici görünce homurdanmaya başladı. 'Ramazan, Ramazan içiyor musunuz' gibi şeyler söyledi. Arkadaşım rahatsız oldu. 2-3 dakika sonra indik taksiden. Sonra arkasından gelen taksiye bindik. Arkadaşım 'ben şikayet edeceğim' dedi. Taksici şikayeti duyunca 'siz görürsünüz, o benim kardeşim' dedi. Bizi durağa götürmek istedi. Arkadaşım el frenini çekti. Biz indik, ufak bir tartışma oldu. Arkadan bir taksi grubu daha geldi. Biz birbirimizle itişip kakışmaya başladık. Sonra gittiler. Sonra 3 kişi daha geldi. Sopalarla 'gelin buraya sizi geberteceğiz' dediler. Ben de hemen kaçtım. Önümü başka bir taksici grubu kesti. Toplamda 5 kişi darp ettiler. Kafama dikiş atıldı, beynimde pıhtı attığı söyleniyor. Öldürmek için kafama vurdular. Ben yerdeyken içinde 2 bin 500 lira olan cüzdanımı da almışlar diye konuştu.

KARDEŞİM TEKKEN OLMUŞ OLAY, DİĞERLERİ AYIRMAYA ÇALIŞMIŞ OLABİLİR

İlk bindikleri taksinin şoförü İrfan Karakaya Yolcu geldi bindi. 'Bir arkadaşımı daha alacağız şuraya gidelim' dedi. Arkadaşının olduğu yere geldik. Elinde alkol şişesi olan bir kişi arabaya bindi. 50 metre ilerledikten sonra arabaya sonradan binen kişi 'ben alkol içeceğim' dedi. Ben de 'sen arabada alkol içemezsin, arabada alkol içmek yasak zaten' dedim. Onlar da 'bizi indir o zaman' dedi. Ben de indirdim. Bunlar durağı arayıp küfür etmişler. Kardeşim de bu civarda çalıştığı için tesadüfen bunlarla karşılaşıyor. O da taksisine alıyor. Arabanın içinde küfürlerine devam etmişler. Kardeşim de niye küfür ediyorsunuz diye soruyor. 'Biz alkol içmek istediğimiz için bizi almıyorlar' diyorlar. Kardeşim de 'bu araçta da alkol içemezsiniz' diyor. Arabada küfürleşme oluyor. Arkadaki kişi el frenini çekiyor. Sağa çekince birbirlerine giriyorlar. 6 kişi saldırdılar diyorlar. İfadelerin hepsi yalan. Kardeşim tek, yoldakiler ayırmaya çalışmış olabilir. Alkollü diye biz bir şey yapmadık. Biz sarhoş da taşıyoruz dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel