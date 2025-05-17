Taksiciden Farklı Bir Deneyim: Zeka Oyunları ile Yolculuk

Ordulu taksici Bulut Samet Yanık, çoğunluğu el becerisine dayalı metal zeka oyunlarını aracına binen müşterilerinin hizmetine sunarak onlara farklı bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Yanık, çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu zeka oyunlarına gönül vererek kendini geliştirdi.

Yanık, 5 yıl önce başladığı mesleğinde boş zamanlarını değerlendirebilmek için zeka oyunlarıyla zaman geçirmeye devam etti.

Zeka oyunlarından yolcularının da faydalanabileceğini düşünen Yanık, aralarında küp, bulmaca ve puzzle gibi oyunların yer aldığı zeka oyunlarını müşterilerinin hizmetine sundu.

Müşterilerinin oyunlara ilgi gösterdiğini gören Yanık, zeka oyunlarında başarılı olan yolculara ise yüzde 10 indirim yapıyor.

"Yolu uzatan vatandaşlarımız oldu"

Taksici Bulut Samet Yanık, AA muhabirine, sudoku, satranç, puzzle gibi oyunlara ilgisi olduğunu anlattı.

Müşteri beklerken çözmeye çalıştığı zeka oyunlarının yolcuların da dikkatini çekmeye başladığını belirten Yanık, "Müşterilerden, 'Onu ben de çözebilir miyim?' diyenler oldu. Ben de oyunları onlara uzatmaya başladım." dedi.

Uygulamadan müşterilerinin memnun kaldığını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

"Henüz olumsuz dönüş almadım. Olumsuz diyebileceğimiz dönüş, çok fazla hırslanan müşterilerim oldu. Varacağı yere geldiği halde, 'Biraz daha devam et, ben bunu çözmezsem bu gece rahat edemem.' deyip yolu uzatan vatandaşlarımız oldu. Onları saymazsak henüz kötü dönüş almış değilim. Çözen vatandaşlarımızdan da haklı olarak, 'Çözdük, ne oldu şimdi?' diyenler oldu. Ben de onlara bunun karşılığı olarak yüzde 10 indirim yapmaya başladım."

Müşterilerinin uygulamayı birbirine söylemesi üzerine yolcu sayısının da artış gösterdiğini dile getiren Yanık, "Yine bunun sayesinde sosyal medyadan, 'Çok yoğunsundur, ne zaman beni alabilirsin?' diyenler oluyor." diye konuştu.

"Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar"

Yanık, koleksiyonunda 60 ile 80 arasında oyun bulunduğunu, sevdiği için bu sayıyı artırmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında çok güzel uygulama oldu çünkü arabaya binen vatandaşlarımız yolculuk süresi boyunca çoğunlukla telefonlarıyla ilgileniyorlardı. Sosyal medya hesaplarını kontrol ederek, videolar izleyerek gidiyorlardı. Şimdi güzel, değerli bir şey yaptığımızı düşünüyorum.

İnsanları bir şeylerle meşgul ettiğimizi düşünüyorum. Yüzlerine bir gülümseme geliyor. Gidecekleri yere kadar hızlı vakit geçiriyorlar. Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorlar. Oyuna dalıp gidecekleri yeri kaçırıyorlar. İnecekleri yeri unutan vatandaşlarımız oluyor."