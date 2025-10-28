Taksicide Tartışma Kanlı Bitti: Bir Zanlı Tutuklandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksi şoförü ile yolcu arasında yaşanan tartışma sonucu yolcu H.H. darp edildi. Ü.Ü. uyarı amacıyla havaya ateş açarken, H.H. taksiye zarar verdi. Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerden H.H. tutuklandı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde taksiciyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde dün emekli polis memuru taksi şoförü Ü.Ü. (53) ile yolcu H.H. (22) arasında taksiye binme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu H.H, Ü.Ü'yü küfür ve hakaretlerde bulunarak darbetti.
Taksiden dışarıya çıkan Ü.Ü. uyarı amacıyla havaya ateş açtı, bu sırada H.H. taksiye zarar verdi.
Olayı fark eden A.D. (37) ise elindeki sopayla kavgayı ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, taksicinin silahına el koydu, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.