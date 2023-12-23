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Taksici, yolcuyu darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanacak

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Beyoğlu'nda bir taksici, aracına almadığı gerekçesiyle tepki gösteren bir yolcuyu darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma tamamlandı. İddianamede, taksiciye 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

BEYOĞLU'nda taksici Doğan Güç aracına almadığı gerekçesiyle tepki gösteren Fas uyruklu Jamal Doumane'yi darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede,  Doğan Güç'ün "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Doumane'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise, "İddianamede savcı, boynuna, kafasına, direkt olarak yumruk ve tekme atma eylemleri gerçekleştirilmiş diyor. Ancak yine aynı savcı adli tıp raporunda kafaya aldığı darbe sonucu öldüğü belirtilmesine rağmen 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçundan 8 yıl ile 12 yıl arasında ceza istemiş. Bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Sebebi de şu, burada insanlığa karşı bir suç işlenmiştir. Biz 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz" dedi.

TAKSİCİ DİREK OLARAK DOUAMANEYİ SALDIRDIĞI ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde Fas uyruklu Jamal Doumane'nin cadde üzerinde sanık Doğan Güç'ün kullanmış olduğu taksiye binmek için el kaldırdığı ancak taksinin durmadan yoluna devam ettiği sırada Doumane'nin taksinin bagaj kısmına eliyle vurduğu anlatıldı. İddianamede, taksici Güç'ün kısa süre sonra aracını sağa çekerek araçtan indiği ve direk olarak Jamal Doumane'ye saldırdığı ifade edildi. İlk olarak boğazını sıktığı, aralarındaki tartışmanın devam ettiği, müştekiye tekme attığı ve müştekinin Doğan Güç'e doğru yaklaştığı aktarıldı. Güç'ün kendisine yaklaşan Doumane'ye tekrar dönerek sert bir şekilde ittirmesiyle yere düştüğü ifade edildi. İddianamede kamera görüntülerinde müşteki ve şüphelinin birbirlerine yumrukla vurdukları, yere düşen Douamane'nin yere düştüğünde baygın olduğu, çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı ancak hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

ŞÜPHELİNİN ÖLDÜRME KASTININ OLMADIĞI, YARALAMA KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Şüpheli Doğan Güç'ün soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, seyir halindeyken aracına zarar verilmesi nedeniyle aracından indiğini, müştekiye sözlü olarak tepki verdiğini ancak tekme ve yumruk attığını anlattı. Gül, sonrasında aracına dönmek için hamle yaptığını ancak Doumane'nin kendisine saldırmaya devam ettiğini ve alkollü olması nedeniyle dengesini kaybettiğini ifade etti. İddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün öldürme kastıyla hareket etmediği, yaralamak kastıyla hareket ettiği ancak olayın ölümle sonuçlandığı vurgulandı.

ADLİ TIP RAPORUNDA DOUMANE KAFASINA ALDIĞI DARBE SONUCUNDA HAYATINI KAYBETMİŞ

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda ise Jamal Doumane'nin ölüm nedenin kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu olduğu belirtildi.

TAKSİCİNİN 12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheli Doğan Güç, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

"BİZ 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN YARGILANMASINI İSTİYORUZ"

Doumane'nin avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Bu olayda kavgadan önce saldırı söz konusu. Saldırıya ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ve iddianamedeki belirlemelerde o şekildedir. İddianamede savcı, boynuna, kafasına, direkt olarak yumruk ve tekme atma eylemleri gerçekleştirilmiş diyor. Ancak yine aynı savcı adli tıp raporunda kafaya aldığı darbe sonucu öldüğü belirtilmesine rağmen 'kasten yaralama neticesinde ölüme sebebiyet verme' suçundan 8 yıl ile 12 yıl arasında ceza istemiş. Bu iddianameyi kabul etmiyoruz. Sebebi de şu, burada insanlığa karşı bir suç işlenmiştir. Biz 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasını istiyoruz. Biz İBB'ye başvuruda bulunduk ve UKOME'den taksi içerisindeki görüntüleri istedik ancak İBB tarafından taksi görüntülerinin olmadığı tarafımıza iletildi. Sonuç olarak 8 yıl ile 12 yıl arasındaki cezanın yatar infaz 4 yıl olacak. 4 yıl sonrada tutuklu kaldığı sürede göz önüne alındığında ilk duruşmada açık cezaevine geçecek. Hatta tahliyesi bile söz konusu olabilir. İddianameyi garemet olarak değerlendiriyoruz. Eksik değil tamamen yanlış hazırlanmış bir iddianame" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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