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Taksici Velid Abdülkerim, Gazze'deki Ateşkesi Kutluyor

Taksici Velid Abdülkerim, Gazze'deki Ateşkesi Kutluyor
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Süleymaniye'de yaşayan 50 yaşındaki taksici Velid Abdülkerim, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası yolcularını ücretsiz taşıyarak sevincini paylaşıyor. 'Gazzeli Müslümanların direnişi ve başarısı için bu taksi bedavadır' pankartını astı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 50 yaşındaki Velid Abdülkerim, Gazze'de sağlanan ateşkes sonrası sevincini yolcuları ücretsiz taşıyarak gösteriyor.

Süleymaniyeli taksici Abdülkerim, aracının camlarına "Gazzeli Müslümanların direnişi ve başarısı için bu taksi bedavadır" şeklinde pankart astı.

Abdülkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gazzeli Müslümanlar uzun süredir sıkıntılı bir durumun içerisinde. Allah'a şükürler olsun ki anlaşma sağlandı. Bunun karşısında tüm dünya Müslümanları sevince boğuldu. Ben de Gazzeli Müslümanların bu direnişi karşısında sevincimi böyle göstermek istedim." dedi.

-"Gazzeli Müslümanların kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını çok istiyorum"

Vatandaşları şehir içinde ücretsiz olarak istedikleri yere ulaştırdığını söyleyen Abdülkerim, olumlu tepkiler aldığını ve bazı yolcuların ise ücretsiz gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi.

Abdülkerim, "Tüm dünya Müslümanlarının başarılı olmasını diliyorum. Tüm Müslümanların birlik olmasını istiyorum. Özellikle yıllardır siyonizm tarafından mağdur edilen Gazzeli Müslümanların başarılı olmasını ve kendi ülkelerinde özgürce yaşamalarını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

15 Ocak itibarıyla ücretsiz yolcu taşımaya başladığını belirten Abdülkerim, bir süre daha buna devam edeceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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