Taksici, Tartıştığı Kişi Tarafından Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı Sercan G. tarafından bıçaklanan taksici Vural İşçen, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Sercan G. gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksici hayatını kaybetti.

Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında, seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından motosikletiyle taksiciyi takip eden Sercan G, Nazilli Halk Pazarı yakınlarında aracın durması üzerine İşçen'i bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İşçen, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Sercan G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

