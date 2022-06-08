Zeytinburnu'nda taksici, aracına çarpan motosikletliyi ezmeye çalıştı: O anlar kamerada - Haberler

Zeytinburnu'nda taksici, aracına çarpan motosikletliyi ezmeye çalıştı: O anlar kamerada

Kovalamacanın ardından taksicinin geri gelerek motosikletliyi ezmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bir taksici ile motosikletli sürücüsü arasındaki yol verme tartışmasının ardından kovalamaca yaşandı. Motosikletli sürücüsü, bir anda frene basan taksiciye arkadan çarptı. Taksicinin geri gelerek motosikletliyi ezmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kameralara yansıdı.

Olay, Pazartesi günü 58. Bulvar Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 TJY plakalı taksinin sürücüsü, 34 CVF 819 plakalı motosikletin önüne kırarak yol kenarındaki müşteriyi almak istedi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü Abdülmuttalip Algan ile taksi sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Taksi sürücüsü müşteriyi almadan ilerlemeye devam ederken, motosiklet sürücüsü hızla peşine takıldı. Taksicinin bir anda fren yapmasıyla motosiklet sürücüsü arkadan çarptı.

Yaşanan kazanın ardından motosikletin sürücüsü Abdülmuttalip Algan ve beraberindeki arkadaşı taksinin kapısını açmak istedi. Taksi sürücüsü aracıyla geri gelerek Algan ve arkadaşını ezmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmazken Algan'ın motosikletinde ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Motosiklet sürücüsü Algan'ın olay yerinden kaçan taksi sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay anı kamerada

Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli sürücünün taksinin peşinden gittiği görülüyor. Taksi bir anda durunca motosikletli arkadan çarpıyor. Motosikletten inenler aracın kapısını açmaya çalışırken taksici geri gelerek onları ezmeye çalışıyor. Taksici daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

"Gel, seni durağa götüreceğim"

Motosiklet sürücüsü Abdülmüttalip Algan, "Taksi bulvarın başında müşteri almak için önüme kırıyor. Aniden ben de ona giriyorum. Motorumda hasar oluşuyor. Ticari taksi de müşteriyi almadan kaçıyor. Ben onun peşinden giderken bana 'Gel seni durağa götüreceğim' diyor. O hız yaptığı gibi ben hızlanıyorum. Aniden fren yapınca ben de duramayıp girdim. Girmemle motordan inmem bir oldu. Bir baktım arabayı geri geri üstüme sürüp, hem bana, hem arkamda olan arkadaşıma, hem de motoruma hasar verdi. Ezmeye çalıştı" dedi.

"Hiçbir husumete gerek yok"

Taksi sürücüsünün ani fren yapmasının bir nedeni olmadığını söyleyen Algan, "Hiçbir şey yoktu. Bana zaten el hareketi yaptı 'Gel gel' diye. O hızlanacak diye ben de hızlandım. Aniden fren yaptı. Fren yapmasının sebebi de yüzde yüz suçlu olduğu için kaçacak bir yer arıyor. Ona buradan şunu söylemek istiyorum, 'Bana ulaşsın. Mahkemeye gerek duymayalım. Devletimizi de küçük bir iş için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledelim. Benim masrafım çoktur. Karşıda olan aracın da masrafı çoktur. Ortak bir nokta bulup halledelim aramızda.' Hiçbir husumete gerek yok. Devletimizi de boş bir konu için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledilebilecek bir konu" dedi.