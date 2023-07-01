Taksici ile yolcu arasında tartışma ve polis müdahalesi

KÜÇÜKÇEKMECE'de bir taksici, yolcuyu gitmek istediği adrese götürmek yerine otobüs durağına bırakmak isteyince tartışma çıktı. Taksicinin polisin 'Dur' uyarısına uymaması da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, 34 TJN 99 plakalı taksiye binerek Sefaköy'de bir adrese gitmek istedi. Taksici, Beylikdüzü yönüne

diye cevap verdi. Müşteri iddiaya göre yol kenarındaki polislere şikayette bulundu. Fakat taksi şoförü polisin 'Dur' ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Müşterinin 'Polisten niye kaçıyorsun?' sorusuna bir kez daha 'Sefaköy'e götürüyorum seni' diye cevap veren şoför taksiyi sürmeye devam etti. Tartışma sonucu taksici, müşteriyi istediği adrese bıraktı. Yaşananlar müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.