- Taksi yayaların arasına daldı: 3'ü ağır, 5 yaralı

Kontrolden çıkan taksi faciaya yol açtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce yayalara daha sonra elektrik direğine çarptı. Feci kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. A. A. İdaresindeki 27 T 0847 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen Salih A., Hamsey A. ve Fatma G. çarptı. Daha sonra evlerin önündeki duvarları yıkarak elektrik direğine çarparak duran ticari takside ise 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasına ve Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.