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Taksi ve Dolmuşlara Yeni Zorunluluklar Getirildi

Taksi ve Dolmuşlara Yeni Zorunluluklar Getirildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlarda araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu kullanımı zorunlu hale getirildi.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, taksi ve dolmuşlara araç takip sistemi, kamera ve acil durum butonu zorunluluğu getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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