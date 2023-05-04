TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN PARASINI VE TELEFONUNU GASBEDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAYSERİ'de Y.O. (22), müşteri gibi bindiği taksinin şoförü M.K. (53) adlı kadının parasını ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasbetti.

KAYSERİ'de Y.O. (22), müşteri gibi bindiği taksinin şoförü M.K. (53) adlı kadının parasını ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasbetti. M.K.'nin şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan Y.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 1 Mayıs günü saat 20.00 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Y.O., müşteri gibi M.K.'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre sonra araç seyir halindeyken Y.O., cebinden bıçağı çıkarıp, M.K.?yi tehdit ederek bir miktar parasını ve yaklaşık 10 bin TL değerindeki cep telefonunu gasbetti. M.K.?nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 115 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Y.O., polis ekiplerinin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin taksiye binişi ve gasp sonrası sokakta yürürken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)