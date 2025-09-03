Taksi Şoförünü Öldüren Zanlı Tutuklandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bıçakla bir taksi şoförünü öldüren M.Ş. adlı zanlı yakalanarak tutuklandı. Olay, Argıncık Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki gün önce çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförünü öldüren zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde taksi şoförü M.D'yi bıçaklayarak öldüren M.Ş'yi (48) saklandığı adreste gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, savcılık sorgusu sonrası "kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Argıncık Mahallesi'nde 1 Eylül'de M.Ş. tarafından bıçaklanan taksi şoförü M.D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.