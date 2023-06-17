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Taksi şoförüne ambulansın yoldan çekilmesi nedeniyle ceza

Taksi şoförüne ambulansın yoldan çekilmesi nedeniyle ceza

Güncel Haberler

İstanbul Beşiktaş'ta hasta bekleyen ambulansın yoldan çekilmesini isteyen taksi sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Şahsa 'Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi' suçundan ceza verildi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde hasta bekleyen ambulansın yoldan çekilmesini isteyen taksi sürücüsüne 4 bin 64 TL para cezası kesildi.

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir taksi şoförünün hasta bekleyen ambulansın yoldan çekilmesi olayına ilişkin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri taksi şoförünün Ş.Ç. isimli şahıs olduğu bilgisine ulaştı. Araç sürücüsü Ş.Ç.'ye "Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi" suçundan 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Güncel Haberler

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