Taksi Şoförü Yabancı Uyruklu Kadını Darp Etti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yenişehir Mahallesi Safa Meydanı Sokak'ta geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 34 TBG 01 plakalı taksi şoförüyle yabancı uyruklu kadın müşteri arasında para bozdurma konusunda başlayan tartışma arbedeye dönüştü.

POLİS YAKALADI

Market çalışanı Veysel Emeç, takksicinin kadın müşteriye saldırdığı sırada markette olduğunu belirterek "Sabah saatleriydi. Biz burada esnafız. Ben o sırada içerdeydim. Dışarıdan bir araçtan bağırış sesleri gelmeye başladı. Kameradan bakıp taksi olduğunu gördüm. Daha sonra dışarı çıktım. Bağrışmaların sesi çok yükselmişti. Olayı bilmiyordum, izliyordum. Daha sonra taksici bizim dükkanın önüne yanaştı. Arabadan indi, arabanın diğer tarafına geçti. Kadını zorla taksiden indirmeye çalıştı. Daha sonra burada kadına şiddet uyguladı. Kadın kaçmaya başladı. Kadın yabancı uyrukluydu. Ama taksici de Arapça biliyordu. Arapça birbirlerine bir şeyler söylediler, artık ne söylediler bilmiyorum. Kadın ileriye doğru kaçarken ayağı takılıp yere düştü. Yere düşünce taksici şiddet dozunu biraz daha arttırdı. Suratına tekme attığını gördüm. Daha sonra etraftan sesler çok yükselince diğer taksiciler ve vatandaşlar toplandı. Çok kalabalık oldu. Daha sonra kadının gelip taksinin camına vurup kırdığını gördüm. Duyduğuma göre pekte inanmıyorum ama para bozdurmadan dolayı çıkmış tartışma" diye konuştu.