Taksi Şoförü Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

TAKSİ şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı yolcuları Gaziosmanpaşa'ya getirdiği sırada taksiye açılan ateş sonucunda hayatını kaybetmişti. Yaşanan olayla ilgili yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Temmuz'da sabaha karşı 05.00 sıralarında Yıldız Tabya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Samet Kubiloğlu, Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa'ya götürmek için yola çıktı. Yıldız Tabya Mahallesi'ne geldikleri sırada iddiaya göre, taksideki yolcularla aralarında husumet bulunan şüpheliler taksiye silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda 2 çocuk babası Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada, saldırıyı Y.Ö. (20), E.A. (23), İ.Ö. (18) ve A.B. (17) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, İ.Ö., üzerinde 1 adet pompalı tüfekle birlikte yakalandı. A.B. ise olay sırasında E.A. ile birlikte kullandığı değerlendirilen 3 adet ruhsatsız silahla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.A., adliyeye sevk edildi. Y.Ö. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.