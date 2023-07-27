Taksi Şoförü, Polisten Kaçarken Yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan taksi şoförü Bayram T.'nin trafikte adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. İşlediği suçlar nedeniyle ehliyetine el konulan sürücüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de 2020 yılında bir Tweet attığı belirlendi.

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan taksi şoförü Bayram T.'nin trafikte adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında alkollü araç kullanarak ehliyeti alınan Bayram T.'nin, o tarihten sonra takside çalışmaya devam ettiği ve 15 kez alkollü, 1 kez uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. İşlediği suçlar nedeniyle 2081 yılına kadar ehliyetine el konan sürücüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de 2020 yılında bir Tweet attığı belirlendi.

MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği denetimde, müşteri gibi davranan sivil polisler, Kağıthane'ye gitmek isteğini söyleyerek bir taksiye binmek istedi. Taksicinin "Ben oraya gidemem çok trafik var" demesi üzerine sivil polisler kimliklerini açıklayarak işlem yapacaklarını söyledi. Karşısındakinin polis olduğunu görünce kaçmaya çalışan taksici, kısa bir kovalamacının ardından yakalandı.

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

2012 YILINDA ALKOL NEDENİYLE EL KONAN EHLİYETİNİ, BİR DAHA HİÇ ALAMAMIŞ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TWEET ATMIŞ

Bu suçlar nedeniyle Bayram T.'nin ehliyetini geri alma tarihinin sürekli uzadığı son olarak bir daha alkollü yakalanmazsa 26 Haziran 2081 tarihinin ehliyetine el koyma süresinin bittiği öğrenildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte Bayram T.'nin yasal olarak psikoteknik raporu ve uzman psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun bulunursa sürücü belgesini geri alabileceği belirtildi.