Taksi Şoförü Bıçaklı Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yaralanan taksi şoförü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan taksi şoförü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Argıncık Mahallesi'nde ticari taksi şoförü olan M.D. ile H.Ş. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ş, yanındaki bıçakla M.D'yi yaraladı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan taksi şoförü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen vatandaşlardan Muhammed Çoban, gazetecilere yaralıya yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaralanan M.D'yi tanıdıklarını belirten Çoban, "Eline taş alıp adama atmaya çalıştığında yere yıkıldığını söylediler. Su vermeye, bildiğimiz sağlık yöntemlerini uygulamaya çalıştık. Uyanık tutmaya çalıştık. Kan akan yeri kapattık. Nabzına baktık ama düşüyordu. Ambulans gelip götürdü." diye konuştu.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
