Taksi şoförü bıçaklandı, taksiciler tepki için kontak kapattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir taksi şoförü, tartıştığı motosikletli kuryenin arkadaşı tarafından bıçaklandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, taksiciler de tepki için kısa süreliğine kontak kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, taksi şoförü Osman Tiryaki (35), tartıştığı motosikletli kuryenin başka bir arkadaşı olan kurye tarafından bıçaklandı. Yaralı taksi şoförü Tiryaki, hastaneye kaldırılırken, arkadaşları ise toplanarak kısa süreliğine kontak kapatma kararı aldı.

Olay, dün Zeytinköy Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesinde meydana geldi. Taksi şoförü Osman Tiryaki, trafikte ilerlediği sırada yol verme yüzünden bir motosikletli kurye ile tartıştı. Tartışma sırasında olay yerine kuryenin bir arkadaşı olan başka bir motosikletli kurye geldi. Gelen motosikletli kurye taksici Tiryaki ile tartışmaya dahil oldu. Tartışma kavgaya dönüşünce kurye Necip P. (22), kavga ettiği Tiryaki'yi vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kez bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tiryaki, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, kurye Necip P.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, taksiciler toplanarak arkadaşlarının bıçaklanmasına tepki gösterdi.

TAKSİCİLER TEPKİ İÇİN KONTAK KAPATTI

Pamukkale Üniversitesi karşısındaki durakta toplanan taksiciler olaya tepki göstererek, kısa süreliğine kontak kapattıklarını söylediler. Taksici Şeref Dede, taksici arkadaşının kurye tarafından bıçaklandığını belirterek, 'Biz taksici olarak herkese yardım etmeye çalışıyoruz. İnsanların çoluğunu çocuğunu bir yerlere yetiştirmek için çalışıyoruz. Bugün arkadaşımız kuryeci ile tartışmış. Öteki de arkadan gelmiş bizim arkadaşı bıçaklamış. Biz bunun için kontak kapattık. Bugün çalışmıyoruz. dedi.

Taksici Hüseyin Ortapınar ise, 'Motosikletli kuryeler trafikte bizim sağımızdan solumuzdan geçiyorlar. Bunlar bizim korkulu rüyamız oldu. Kaldırımdan sağımızdan solumuzdan geçiyorlar. 'Sen nereden geçiyorsun' gibisinden kornaya bassan bunlar kendilerini kavgaya kurmuşlar. Hemen WhatsApp grup kurmuşlar kendi aralarında. Ona mesaj buna mesaj toplanıp dövmeye kalkıyorlar. Biz bu kuryelerden bıktık artık. Biz de can taşıyoruz. Tamam onlarda çalışıyor ama biz de can taşıyoruz. Bu konuda bizi mağdur ediyorlar diye konuştu. (DHA)