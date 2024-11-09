Taksi Durağındaki Kavga Kanlı Bitti: 3 Yaralı

ADANA'da taksi durağında 'müşteri sırası' nedeniyle çıkan tartışmada taksi şoförü Yusuf O. (67), pompalı tüfekle diğer şoför İbrahim O. (37) ile 2 akrabasını vurdu. 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 7 Kasım'da saat 21.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Taksi durağındaki şoförler Yusuf O. ile İbrahim O. arasında 'müşteri sırası' anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınları da durağa gelince tartışma, kavgaya dönüştü. Yusuf O., pompalı tüfekle İbrahim O. ile kuzeni Metin O.'yu (35) vurarak yaraladı. Yusuf O. daha sonra kaçan diğer kuzen Mustafa O.'yu da (29) caddede bacağından vurdu. Yusuf O. arkadaşı Kafer G.'nin kamyonetine binip, kaçarken; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

'AKRABALARINI ÇAĞIRINCA ATEŞ AÇTIM'

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis Yusuf O. ile Kafer G.'yi ara sokakta yakaladı. Araçta ruhsatsız 2 tüfek ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınıp, Bağlar Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerden Yusuf O., "Yolcu meselesinden tartıştık. Akrabalarını çağırınca tüfekle ateş açtım" dedi. 2 şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,