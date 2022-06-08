Taksi araştırmasından dikkat çekici sonuçlar çıktı - Haberler

Taksi hizmeti ülkemizde en çok tartışılan konuların başında yer almaya devam ederken, KONDA tarafından bu konuda dikkat çekici bir araştırmaya imza atıldı. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da yaşayanların yüzde 77'si, aldıkları taksi hizmetinden memnun olmadığını belirtiyor.

Taksi ücretlerinin pahalılığı, fiyatların önceden belli olmaması ve güvenliğe yönelik endişeler İstanbul'da yaşayanların taksi kullanmama sebeplerinin başında geliyor. 2 bin 260 kişiyle görüşülerek yapılan çalışmaya göre, İstanbulluların yüzde 38'i (yaklaşık 5 milyon kişi) taksi kullanıyor.

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İstanbul'da daha fazla taksiye ihtiyaç var

Taksi kullanmamayı tercih edenler arasında ise "pahalılık" ana sebep olarak öne çıkıyor. İstanbulluların yüzde 45'i taksi ücretlerini pahalı bulurken, yüzde 19'u fiyatların belirsiz olduğunu ifade ediyor. Yüzde 16'si ise güvenlik endişeleri sebebiyle taksi kullanmamayı tercih ettiklerini belirtiyor.

İstanbul'da her 5 kişiden 4'ü taksi hizmetinin iyileştirilmesi için daha fazla taksiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor. Her 10 kişiden 9'u ise hükümetin taksi hizmetleri için yeni düzenlemeler yapması gerektiğini düşünüyor.

Her 5 kişiden 4'ü tüm taksilerin uygulamalara bağlanmasını istiyor.

İstanbullular, elektronik taksi çağırma uygulamalarının mevcut taksi hizmet kalitesini iyileştirebileceğine inanıyor. Her 5 kişiden 4'ü tüm taksilerin elektronik taksi çağırma platformlarına bağlanmasını istiyor.

Elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullanma sebepleri sorulduğunda ise, İstanbulluların yüzde 68'i hangi rotadan gidileceğini uygulamadan görebildikleri için, yüzde 52'si ödenecek tahmini ücreti önceden bilebildikleri için ve yüzde 46'sı kredi kartı ile otomatik ödeme yapabildikleri için taksi elektronik uygulamalarını kullandıklarını belirtiyorlar.

İstanbul'daki elektronik taksi çağırma uygulamalarını kullananların yüzde 41'i, taksi şoförleri ile ilgili değerlendirme yapabilmeyi ve yine yüzde 41'i şikayetlerini uygulamaya iletebiliyor olmayı taksi uygulamalarının ana faydalarından görüyor.

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