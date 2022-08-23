Son dakika haberleri... Takografta hile kazaya davetiye çıkarıyor

MARDİN ve Gaziantep'te yaşanan kazaların ardından otobüs ve kamyonlarda takograf cihazları tekrar gündeme geldi. Takograf Bilirkişisi Caner Sayan, cihazlar üzerinde hilenin arttığını belirtti. Bu durumun kazalara davetiye çıkardığı belirten Sayan en fazla yapılan hilelerin ise başkasının kartını kullanmak, elektronik sistem üzerinden yapılan düğme yöntemi, aracın ana beyin sistemini karıştırmak ve mıknatıs yöntemi olduğunu belirtti.

Mardin ve Gaziantep'teki kazaların ardından otobüs, kamyon ve TIR gibi araçlarda takılı bulunan, araçların sürat veya katedilen mesafe gibi bilgileri kaydeden takograf cihazlarını tekrar gündeme getirdi. Araçların kullanım süresi, hızı, dinlenme süresi, kimin kullandığı gibi birçok önemli bilgiyi kayıt altına alan cihazlar trafik güvenliği ve denetimler açısından önemli bir rol oynuyor. Cihazlar sayesinde kazalar önlenebiliyor. Bu denetimlere takılmak istemeyen bazı araç şoförleri ve araç sahipleri takograf üzerinde çeşitli oynamalar yapabiliyor.

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"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"