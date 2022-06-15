Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2) BABA HAYATINI KAYBETTİKütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. BABA HAYATINI KAYBETTİ Kütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü oğlu Tuncay Bora Yanak'ın (21) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel Kütahya Güncel Haberler

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