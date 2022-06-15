Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2) - Haberler

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Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
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Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı (2)

BABA HAYATINI KAYBETTİKütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kütahya'da yoldan çıkıp takla atan otomobilden fırlayıp ağır yaralanan Ali Yaşar Yanak (49), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü oğlu Tuncay Bora Yanak'ın (21) ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Kütahya Güncel Haberler

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