Takla atıp, ters dönen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilden fırlayan Ali Yaşar Yanak (49) ile sürücü Tuncay Bora Yanak (21), ağır yaralandı. Kaza, saat 03.00 sıralarında Kütahya- Eskişehir karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir'e giden Tuncay Bora Yanak'ın kontrolünü kaybettiği 34 DHN 309 plakalı otomobil yoldan çıktı. Yaklaşık 80 metre tarlada ilerleyen araç, beton duvara çarparak takla attı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü Tuncay Bora Yanak ile emniyet kemeri takılı olmadığı için araçtan yaklaşık 5 metre fırlayan Ali Yaşar Yanak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel Bora Füzesi Kütahya Güncel Haberler

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