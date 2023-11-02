Takla atan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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Batman'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, traktör kontrolden çıkarak devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Takla atan traktörün sürücüsü ağır yaralandı
BATMAN - Batman'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı köy mevkiinde M.Ö., idaresindeki traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerin sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralı, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel