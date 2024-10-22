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Kadirli'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kadirli'de Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Berat Karahanlı (20) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Berat Karahanlı (20) hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde Kadirli Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Berat Karahanlı'nın kontrolünü yitirdiği 80 AGD 350 plakalı otomobil, şarampole düşüp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışıp yaralanan Karahanlı ve yanındaki kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Berat Karahanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Karahanlı'nın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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