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Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Samsun'da refüjdeki ağaçlara çarpıp takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü, bir başka aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Samsun'da refüjdeki ağaçlara çarpıp takla atan araçtan dışarı fırlayan sürücü, bir başka aracın çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 49. kilometresi Namazlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Divrik (28) idaresindeki 55 FB 883 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki 6 fidana çarpıp takla atarak ters döndü. Bu sırada araçtan fırlayan sürücü, bir başka aracın çarpması sonucu 20 metre ileri savruldu. Kazada araç sürücüsü Ramazan Divrik olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Ramazan Divrik'in pasta ustası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay-İsmail Can Çam/İHA)

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Takla atan otomobilin sürücüsü araçtan fırlayarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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