Elazığ'da Otomobil Takla Attı: Yaralılar Yok

ELAZIĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı. Araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.