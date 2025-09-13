Haberler

Elazığ'da Otomobil Takla Attı: Yaralılar Yok

Güncelleme:
Kaza, dün akşam saatlerinde Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
