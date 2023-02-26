TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU
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ADANA'nın Kozan ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazadan sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.
Kaza akşam 1745 saatlerinde sırelif mevkiinde meydana geldi. Feke istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan Ali Yıldırım yönetimindeki 01 D 9939 plakalı otomobil iddiaya göre önünde aracın ani fren yapmasıyla araca çarpmamak için manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araç sürücüsü kendi imkanlariyla bulunduğu yerden yara almadan çıktı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel