TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU Güncel Haberler ADANA'nın Kozan ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. ADANA'nın Kozan ilçesinde önündeki araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazadan sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza akşam 1745 saatlerinde sırelif mevkiinde meydana geldi. Feke istikametinden Kozan istikametine seyir halinde olan Ali Yıldırım yönetimindeki 01 D 9939 plakalı otomobil iddiaya göre önünde aracın ani fren yapmasıyla araca çarpmamak için manevra yaparak direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araç sürücüsü kendi imkanlariyla bulunduğu yerden yara almadan çıktı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Yıldırım Kozan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN KURTULDU - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.