TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 3 KİŞİ YARALANDI
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü, eşi ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters dönerken, sürücü, eşi ve 3 yaşındaki çocukları yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Harmancık yolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. İsa Kıray (38) kullandığı 46 KY 151 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçerek takla atan otomobil ters döndü. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsa Kıray, eşi Şeyla Kıray (38) ile 3 yaşındaki çocukları Yasir Eymen yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.