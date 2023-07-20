Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Samsun istikametine seyir halinde bulunan Yunus K.'nın kullandığı 06 BA 1851 plakalı hafif ticari araç, tali yoldan çıkmakta olan Ersin Ç. idaresindeki 28 TK 846 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç sahil yolu ortasında takla attı. Kaza sonrası araçta bulunan şoför Yunus K. kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre sahil yolu trafiği kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan hafif ticari araç vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.