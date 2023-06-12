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Takla atan araç karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Tokat'ta takla atan araç karşı şeride geçti, araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Tokat Niksar karayolunda tek taraflı olarak gerçekleşti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

- Takla atan araç karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

TOKAT - Tokat'ta takla atan araç karşı şeride geçti, araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat Niksar karayolunda tek taraflı olarak gerçekleşti. Niksar'dan Tokat istikametine gitmek de olan B.Ö. idaresinde ki 01 AEN 658 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Takla atan araç yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından sürücü B.Ö. ve araçta bulunan aynı aileden A.Ö.(29), M.A.Ö.(1), H.Ö.(76), İsimli yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel

Tragger Niksar Tokat Güncel Haberler

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