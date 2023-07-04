Takla atan araç hurdaya döndü: 2 yaralı

Elazığ'da hızını alamayarak karşı şeride geçen otomobil takla attı. Otomobilin kağıt gibi olduğu kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan araç hurdaya döndü: 2 yaralılı

ELAZIĞ - Elazığ'da hızını alamayarak karşı şeride geçen otomobil takla attı. Otomobilin kağıt gibi olduğu kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Çevre Yolu Tadım rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.A. idaresindeki 23 EP 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Refüjdeki ağaçları kökünden söken ve kağıt gibi olan otomobil alev aldı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı. Araçtaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.